Dragon Quest I & II HD-2D Remake erscheint Ende Oktober

Dragon Quest 1 & 3 Hd 2d Remake
Das japanische Entwicklerstudio Square Enix hat in den letzten Monaten die Dragon-Quest-Spielreihe ins Auge gefasst und jedem der Spiele ein Remake im HD-2D-Stil angekündigt, wobei es sich bei den genannten Spielen um die ersten drei Teile der Reihe handelt. Während der dritte Teil bereits letztes Jahr erschienen ist und durchaus erfolgreich war, wurden die anderen beiden Teile nun gemeinsam für Ende Oktober angekündigt.

Die Spiele bilden das Ende der Erdrick-Trilogie

Das Dragon Quest I & II HD-2D Remake besteht aus den Remakes von Dragon Quest I und Dragon Quest II, die geschichtlich nach dem dritten Teil stattfinden. Es bildet den Abschluss der Erdrick-Trilogie, die durch „den neuen Grafikstil sowie nie zuvor gesehene Story-Inhalte und Gameplay-Modernisierungen zu neuem Leben erwacht“, so das Entwicklerstudio. Weitere Details zu einem neuen Kampfsystem und zahlreichen Spielverbesserungen sollen später nachgereicht werden.

Dragon Quest I & II HD-2D Remake erscheint am 30. Oktober für Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam.

Die ausschließlich digital erhältliche Dragon Quest HD-2D Erdrick Trilogy Collection, welche aus Dragon Quest I & II HD-2D Remake und Dragon Quest III HD-2D Remake besteht, wird ebenfalls am 30. Oktober für dieselben Plattformen erscheinen.


