Drei neue LEGO-Filme gehen in die Planung

Falls euch der Humor der LEGO-Inhalte als Bewegtbild gefällt, dann gibt es gute Nachrichten, denn laut Deadline wurden drei neue Filme in Auftrag gegeben. Sie werden jeweils von Jake Kasdan, Patty Jenkins und Joe Cornish realisiert.

Details zu den Filmen gibt es nicht, aber die LEGO Group arbeitet hier natürlich wieder mit Universal Pictures an den drei Filmen. Vermutlich werden wir hier auch LEGO Movie 3 sehen, die anderen zwei dürften dann ein anderes Thema haben.