Drogerie-Apps: dm und Rossmann liefern sich Kopf-an-Kopf-Rennen
Drogerie-Apps sind deutlich beliebter als Apps anderer Branchen. Laut einer Studie der Unternehmensberatung Simon-Kucher nutzen 96 Prozent der Kunden Drogerie-Apps, während es bei Händler-Apps nur 80 Prozent sind.
Besonders beliebt sind die Apps von dm und Rossmann, die zusammen den Markt dominieren. Dm wird von 75 % der App-Nutzer genutzt, Rossmann liegt mit 70 % knapp dahinter. Auch die Drogeriekette Müller ist vertreten, allerdings mit einem geringeren Anteil von nur 22 %.
Eine herausragende Funktion der Drogerie-Apps ist Click & Collect, das in dieser Branche fast doppelt so häufig genutzt wird wie bei anderen Händlern. Darüber hinaus bieten Drogerie-Apps moderne mobile Bezahlverfahren an, die in Drogeriemärkten ebenfalls deutlich häufiger genutzt werden.
Shopping-Apps schaffen neue Anreize
Die Apps dienen aber nicht nur der Bequemlichkeit. Sie bieten auch Anreize wie Prämien, Preisvergleiche und digitale Kassenbons. Besonders beliebt bei den Kunden sind Rabattaktionen, die oft der ausschlaggebende Grund für die Nutzung der Apps sind. Viele Kunden wechseln bei attraktiveren Rabatten sogar zur Konkurrenz, was den Wettbewerb unter den Drogeriemärkten zusätzlich anheizt.
Interessant ist, dass 53 % der Nutzer angeben, dass sie durch die Drogerie-Apps mehr einkaufen und gleichzeitig 78 % glauben, dass ihre Einkäufe durch die Apps günstiger geworden sind. Auch die Einführung neuer Produkte profitiert von der App-Nutzung: 61 Prozent der Kunden probieren mehr neue Produkte aus, bei Rabatten sind es sogar 69 Prozent. Dies zeigt, wie stark Apps das Kaufverhalten und die Entdeckung von Produkten beeinflussen können.
Nach langen Wochen an Test bevorzuge ich DM gegenüber Rossmann. DM hat die übersichtliche app, akzeptiert ebenfalls 10% und ich kann mit payback noch mehr sparen.
Nutze die Rossmann, weil es dort die vermeintlichen Rabatt QR Codes gibt. Lieber zahle ich 10% weniger und nutze die App. Rest von der App wurde noch nie genutzt. Genau wie bei Lidl +
„Rest von der App wurde noch nie genutzt.“
Brauchst Du auch nicht. Sobald Du die App installiert hast, läuft sie ständig im Hintergrund und sammelt Deinen Daten.
Tip: Wer auf die Rabatte/Coupons nicht verzichten will, installiert sämtliche Kundenapps auf einem alten Zweit-Smartphone mit Dummy Google-Account, Dummy Adresse und Fliegenfänger Email Adresse.
Was soll das helfen? Nebenbei die Rossmann geht ohne Anmeldung
Mit oder ohne Anmeldung, spielt keine Rolle.
Schau’s Dir doch mal auf Exodus den Wust an Trackern und Permissions an.
Und welche Daten sollen das genau sein? interessiert mich wirklich.
Einen ersten Einblick verschaffen Dir die Datenschutzbestimmungen von Rossmann selbst:
https://www.rossmann.de/de/service-und-hilfe/datenschutz-app
Danach die Analyse mit Exodus:
https://reports.exodus-privacy.eu.org/en/reports/de.rossmann.app.android/latest/
Ganz ärgerlich ist aber, dass so gut wie alle Kundenkarten- Tank und Lade-Apps die ‚Run at Startup“ Berechtigung einholen, damit sie immer im Hintergrund aktiv bleiben.
Mal abgesehen von der Datensammelwut, macht sich dies negativ auf die Smartphone Performance und Akkulaufzeit bemerkbar.
Ich benutze für lohnenswerte Coupons oder Rabatte entweder mein altes (datenfreies) Smartphone oder die vorher abfotografierten QR-bzw. Barcodes auf meinem heutigen Smartphone. Call it Paranoia, aber ich mach’ da nicht mit.
Muss halt jeder für sich abwägen.
Aber Android entzieht ihnen ohnehin die Rechte im Standby. Was also sollen sie machen/sammeln?
Jein. Soviel ich weiß erst nach Tagen oder Wochen. Kommt auch auf die individuellen App Settings an im Battery Management.
Addendum: Apps mit der „Run at startup“ Berechtigung unterbrechen den App Hibernation Prozess bei Neustart bzw. Reset des Smartphones.
Ist mir scheiß egal.