Drogeriekette dm: Neue Nutzungsbedingungen für den KI-ChatBot

Die dm-drogerie markt GmbH + Co. KG plant, das Einkaufserlebnis seiner Kunden durch die Einführung eines ChatBots weiter zu verbessern.

Der auf künstlicher Intelligenz basierende ChatBot soll nach und nach immer mehr Fragen zu Produkten und Services beantworten und den Kunden so eine optimale Beratung bieten. Diese Neuerung wird in die aktualisierten Nutzungsbedingungen aufgenommen, die ab dem 01.10.2024 gelten.

Ein weiterer wichtiger Punkt betrifft den Datenschutz: dm wird künftig alle Konten löschen, die mindestens zwei Jahre nicht genutzt wurden. Damit soll der Schutz der Kundendaten weiter erhöht werden. Darüber hinaus haben Kunden die Möglichkeit, ihr dm-Erlebnis zu personalisieren, indem sie zusätzliche Daten wie Interessen angeben.

Kunden müssen nichts weiter tun, wenn sie mit den neuen Nutzungsbedingungen einverstanden sind, da diese ab dem 01.10.2024 automatisch in Kraft treten. Wer mit den Änderungen nicht einverstanden ist, kann sein dm-Konto bis zum 30.09.2024 löschen. Dies kann online, per E-Mail oder per Post erfolgen.