Dune 2 legt erfolgreichen Start im Kino hin

Die Kritiken zu Dune Part Two waren im Vorfeld sehr gut und das spiegelt sich auch an der Kinokasse wider, denn es ist der bisher erfolgreichste Film des Jahres. Gut, das Jahr ist noch jung, aber wir blicken hier auf das erste Wochenende des Films.

Was heißt das in Zahlen? Dune 2 kommt auf 178,5 Millionen Dollar, womit man zwar von Schwergewichten wie Avatar 2 entfernt ist, die sogar 400 Millionen knackten, aber die Bewertungen (9 von 10 Punkte bei IMDb) sind hoch und der Hype hält an.

Und man sollte bedenken, dass Dune Part Two nicht in 3D im Kino gezeigt wird. 3D-Filme sind meistens erfolgreicher beim Umsatz, da die Tickets dafür teurer sind.

Der erste Dune-Film kam 2021 auf einen Umsatz von 434,8 Millionen Dollar, das wird der neue Film sicher überbieten. Wobei man auch bedenken muss, dass die Pandemie damals noch ein großer Faktor war, vor allem bei neuen Kinofilmen.

House of the Dragon: HBO nennt Zeitpunkt für Staffel 2 Wir wissen seit Ende letzten Jahres, dass House of the Dragon im Sommer 2024 mit einer zweiten Staffel weitergeht, jetzt haben wir aber einen konkreten Monat. Im Juni geht es […]5. März 2024 JETZT LESEN →

-->