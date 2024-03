House of the Dragon: HBO nennt Zeitpunkt für Staffel 2

Wir wissen seit Ende letzten Jahres, dass House of the Dragon im Sommer 2024 mit einer zweiten Staffel weitergeht, jetzt haben wir aber einen konkreten Monat. Im Juni geht es bei HBO los, allerdings wollte man nicht den genauen Tag nennen.

Das ist aber gar nicht mehr so weit entfernt, daher gehe ich davon aus, dass wir bald einen Trailer für die zweite Staffel von House of the Dragon sehen werden, in dem man das Datum verrät. Und Staffel 3 wurde angeblich schon von HBO bestellt.

In Deutschland gibt es (noch) kein HBO Max, die zweite Staffel von House of the Dragon dürfte also wieder in feinster HD-Qualität bei Sky und WOW zu sehen sein.

Ich bin gespannt, also nicht auf die mittelmäßige Qualität in der WOW-Apps, bei der man schon vor Jahren endlich mal den Schritt zu 4K HDR und Dolby Atmos gehen wollte, aber auf die Staffel, denn House of the Dragon hat mich positiv überrascht.

