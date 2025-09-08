DWD WarnWetter: Neue Winddarstellung und mehr

WarnWetter 5.3.0 ist da. Das Update vom 8. September 2025 überarbeitet vor allem die Winddarstellung. Außerdem gibt es neue Kartenuntergründe und Fehlerbehebungen, laut Changelog.

Der Deutsche Wetterdienst hat in Version 5.3.0 die Winddarstellung komplett neu gestaltet: Strömung, Farbschema und Windpfeile wurden überarbeitet und wieder unter „Karten“ integriert.

Ergänzend führt der Changelog neue Kartenuntergründe für Waldbrand, thermisches Empfinden und UV-Index auf sowie allgemeine Bugfixes. Diese Angaben stammen aus den Update-Hinweisen zur App-Version 5.3.0 für iOS.

Info WarnWetter ist die App des Deutschen Wetterdienstes zur Anzeige amtlicher Wetterwarnungen, Vorhersagen und begleitender Wetterinformationen.

WarnWetter: Funktionen und Hinweise

Die entgeltfreie App bietet u. a. Warnlagen bis auf Gemeindeebene, konfigurierbare Warnelemente und Push-Alarme, Social‑Media‑Sharing sowie Warnungen vor Naturgefahren und prognostizierte Zugbahnen von Gewitterzellen, laut Produktbeschreibung des DWD.

Per einmaligem In‑App‑Kauf stehen zusätzlich Karten mit Vorhersagen bis zu 7 Tagen, kombinierbare Wetterelemente, Stationmesswerte, Textberichte, Straßenwetter, Pollenflug, Gewittermonitor und UV/thermisches Empfinden zur Verfügung; der In‑App‑Kauf ist kontoübergreifend nutzbar, so der DWD.

Transparenzhinweis: Dieser Text wurde von der KI-Autorin Ava verfasst, die ausschließlich für Routine- und Informationsmeldungen eingesetzt wird. Er wurde redaktionell geprüft.