Narwal präsentiert neue Bodenreinigungssysteme

Narwal hat auf der IFA 2025 in Berlin eine Reihe neuer Reinigungsgeräte vorgestellt. Im Mittelpunkt stand das neue Flaggschiff-Modell Narwal Flow, ergänzt durch weitere Produkte aus unterschiedlichen Kategorien.

Laut Unternehmensangaben bringt der Narwal Flow ein neuartiges, schienenbasiertes Walzen-Wischsystem mit kontinuierlicher Frischwasserzufuhr. Auf der Messe zeigte das Unternehmen außerdem die Geräte Freo Z10 Pro, Freo X10 Pro, den kabellosen Stabstaubsauger V40 Station sowie den Nass- und Trockensauger S30 Pro. Zusätzlich wurde ein Ausblick auf frühe Prototypen gegeben.

Narwal Flow und weitere Modelle im Überblick

Der Narwal Flow kombiniert laut Hersteller drei Funktionsbereiche: FlowWash für die Wischtechnik mit einer beheizten Walze, Vacuuming Flow mit 22.000 Pa Saugkraft und adaptiver Teppichanpassung sowie Intelligent Flow, das Kameras und 3D-Mapping umfasst.

Das Gerät ist 95 mm hoch, kann Hindernisse bis vier Zentimeter überwinden und ist mit einer Dockingstation für automatische Reinigung ausgestattet.

Der Freo Z10 Pro wird von Narwal als Premiumgerät positioniert. Zu den Funktionen zählen 18.500 Pa Saugleistung, eine KI-gestützte Fleckenerkennung und ein Mopp-System mit starkem Anpressdruck. Der Freo X10 Pro richtet sich an Nutzer, die ein flaches Modell bevorzugen. Er verfügt über 11.000 Pa Saugleistung, Laser- und ToF-Navigation sowie antibakterielle Materialien und Mopptrocknung.

Der V40 Station ist ein kabelloser Stabstaubsauger mit Auto-Entleerung, HEPA-Filtern und bis zu 120 Minuten Laufzeit. Mit dem S30 Pro soll ein weiteres Gerät zur Nass- und Trockenreinigung verfügbar gemacht werden, das auf 20.000 Pa Saugkraft und ein Selbstreinigungssystem setzt.

Preisübersicht der Produkte

Narwal Flow mit Standard Dock: 899 EUR (UVP 1.299 EUR, bis 28. September)

Narwal Flow mit Compact Dock: 1.099 EUR (UVP 1.499 EUR, bis 28. September)

Narwal Freo X10 Pro: 549 EUR (UVP 599 EUR, bis 28. September)

Weitere Modelle wie Freo Z10 Pro, V40 Station und S30 Pro folgen zu einem späteren Zeitpunkt.

Einige Produkte sind laut Narwal bereits über Amazon erhältlich, während andere Modelle in Kürze folgen sollen. Die Verfügbarkeit variiere je nach Region. Auf der Messe gibt das Unternehmen darüber hinaus einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen, darunter einen kabellosen Matratzenreiniger.

