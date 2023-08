Dyson V15s Detect Submarine startet für 949 Euro in den Markt

Nicht nur der neue Saugroboter von Dyson startet offiziell in den Markt, sondern auch der bereits im Mai angekündigte Dyson V15s Detect Submarine.

Dyson bringt eine Neuheit auf den Markt: den ersten kabellosen All-in-one-Nass- und Trockenstaubsauger der Marke. Der V15s Detect Submarine von Dyson verspricht, Staub, Flecken und verschüttete Flüssigkeiten mit einem einzigen Gerät zu entfernen. Dazu besitzt er einen Bodenaufsatz mit Nasswalze.

Das 8-Punkt-Befeuchtungssystem soll für eine gleichmäßige Wasserverteilung auf der motorisierten Mikrofaserrolle sorgen. Das System verwendet acht Wasserdüsen, die in regelmäßigen Abständen über die Walze verteilt sind und 18 ml Wasser pro Minute abgeben. Eine integrierte Leiste nimmt das Schmutzwasser von der nassen Walze auf und leitet es in einen separaten Auffangbehälter. Dieses Prinzip kennt man bereits von anderen Nasssaugern.

Auch die Staubbeleuchtungstechnologie ist an Bord. Diese macht Staub besser sichtbar, indem sie einen Lichtstrahl auf den Boden wirft und so kleinste Partikel anstrahlt. Ein LCD-Bildschirm am Staubsauger zeigt die Größe und Anzahl der Partikel an. Der Dyson V15s Detect Submarine ist zudem mit einer Vielzahl von Düsen ausgestattet, darunter eine Haardüse, die speziell für die Entfernung von Haaren und Tierhaaren entwickelt wurde.

Das Modell ist ab sofort auf der offiziellen Dyson Website und in ausgewählten Dyson Demo Stores erhältlich sein. Der Dyson V15s Detect Submarine wird zu einem Preis von 949 EUR (unverbindliche Preisempfehlung) angeboten.

