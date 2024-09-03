eBay: Autoteile kaufen und sofort den Werkstatt-Termin sichern

EBay bietet ab sofort die Möglichkeit, beim Kauf von Autoteilen gleich den passenden Werkstattservice mitzubuchen.

Das neue Angebot richtet sich an Kunden, die Zeit und Geld sparen möchten, indem sie Teile und Einbau in einer Transaktion abwickeln. Über die eBay-Plattform können Nutzer Werkstätten in ihrer Nähe auswählen, Preise und Termine einsehen und rund um die Uhr buchen. Die Teile werden direkt an die ausgewählte Werkstatt geliefert, sodass der Kunde nur noch zum vereinbarten Termin erscheinen muss.

Das Angebot umfasst zahlreiche Kategorien von Fahrzeugteilen und ist dank einer Kooperation mit dem Werkstattportal repareo bundesweit verfügbar. EBay verspricht den Nutzern volle Preistransparenz, da sie bereits vor der Buchung die Gesamtkosten für Teile und Einbau sehen können. Außerdem garantiert eBay mit seinem „Autoteile-Versprechen“, dass die bestellten Teile passen, andernfalls erfolgt die Rücksendung kostenlos.

