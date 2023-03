ebay Kleinanzeigen: Verstärkt Schutz vor Phishing

Bei ebay Kleinanzeigen verstärkt man den Schutz vor Phishing, indem die User vor einem eventuellen Missbrauch gewarnt werden.

Zum Schutz vor Phishing führt eBay Kleinanzeigen ab sofort Warnhinweise bei Versand beziehungsweise Erhalt sensibler Informationen ein.

Geben Nutzer in einer Nachricht eine E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder Bankverbindung an, werden sie auf das damit verbundene Risiko hingewiesen und müssen den Versand der Nachricht nochmals bestätigen.

Bei Erhalt entsprechender Informationen wird ein Warnhinweis („Vorsicht, Sicherheitsrisiko!“) unmittelbar unterhalb der jeweiligen Nachricht eingeblendet – zusammen mit weiteren Informationen sowie Tipps zum Schutz vor Phishing.

Abgleich der Passwörter für mehr Sicherheit

Seit Kurzem gleicht das Portal zudem die Passwörter seiner Nutzer schon bei der Registrierung sowie beim Login mit einer Datenbank ab, die kompromittierte Passwörter sammelt.

Zur Verfügung gestellt wird der mehr als 350 Millionen Einträge umfassende Datensatz von „Have I Been Pwned?“. Findet sich das gewünschte Passwort eines Nutzers in diesem wieder, kann es auf eBay Kleinanzeigen nicht verwendet werden.

