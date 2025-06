EcoFlow RIVER 3 Plus Serie ist da – startet bei 299 €

EcoFlow startet mit dem RIVER 3 Plus und dem RIVER 3 Plus (Wireless) mit zwei neuen tragbaren Power Stations ab heute in den deutschen Markt.

Die Geräte sind für den Einsatz im Freien konzipiert und bieten eine erweiterbare Kapazität sowie verschiedene Ladeoptionen. Während die Standardversion über einen erweiterbaren Akku verfügt, bietet die Wireless-Variante zusätzlich eine integrierte Powerbank mit kabelloser Ladefunktion.

Der RIVER 3 Plus hat eine Ausgangsleistung von 600 W, kann aber durch die X-Boost-Technologie Geräte mit bis zu 1.200 W versorgen. Mit zusätzlichen Akkus kann die Kapazität auf bis zu 858 Wh erhöht werden.

Die Power Station kann innerhalb einer Stunde vollständig aufgeladen werden und unterstützt verschiedene Lademethoden, einschließlich Solarladung und Laden über das Auto. Außerdem verfügt sie über eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), um empfindliche Geräte im Falle eines Stromausfalls zu schützen.

Erweiterbare Kapazität und schnelle Ladezeiten

Das Gerät kann mit externen Batterien erweitert werden, die auch als separate Energiequelle genutzt werden können. Die Schnellladefunktion ermöglicht eine vollständige Aufladung in einer Stunde über das Stromnetz oder in 1,5 Stunden über Solarzellen. Die Wireless-Variante bietet darüber hinaus eine kabellose Ladefunktion für kleinere Geräte.

Neben dem Einsatz im Freien betont der Hersteller auch die Einsatzmöglichkeiten im Haushalt und zur Notstromversorgung. Moderne Materialien wie Galliumnitrid (GaN) sollen die Effizienz vor allem bei Geräten mit geringer Leistung erhöhen. Die Netzteile sollen eine längere Lebensdauer als vergleichbare Modelle haben und leiser sein.

Die neuen Modelle sind ab dem heutigen 27. März unter anderem über Amazon erhältlich. Die Standardversion kostet 299 €, die Zusatzakkus liegen zwischen 249 € und 349 €.

