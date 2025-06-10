Ein echtes Flaggschiff: So soll das Nothing Phone 3 aussehen
Nothing plant mit dem Phone 3 erstmals ein echtes Flaggschiff, das hat man vor ein paar Wochen bestätigt. Wir sprechen wohl über 799 Dollar bzw. sogar 899 Dollar für die Top-Version. Dank Max haben wir jetzt schon das Design der Rückseite.
Optisch keine schöne Rückseite, aber sowas ist subjektiv. Nothing hatte jedenfalls schon schönere Modelle in meinen Augen, mein Problem ist aber vor allem die Optik der Kamera. Das restliche und transparente Design kennt man und gefällt.
Schade, dass sich die User die Mühe machen müssen die Bilder mit dem bisher offz. veröffentlichten Material zu vergleichen und nicht die Newsseiten, die nur copy und paste betreiben. Denn dann wäre aufgefallen, dass das hier höchstwahrscheinlich nur ein Prototyp ist und kein finales Design. Vieles ist vergleichsweise undetalliert und einfach gehalten. Vergleiche gibt es sogar unter dem Ursprungs-Tweet.
Du meinst das eine YouTube Video? Die Quelle lag schon diverse Male daneben.
Schon recht langweilig dafür dass Nothing alle ihre Smartphones so stylish designt haben.
sieht aus wie ein Smileygesicht. is doch süß?
🤣👍🏻