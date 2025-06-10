Smartphones

Ein echtes Flaggschiff: So soll das Nothing Phone 3 aussehen

| 5 Kommentare

Nothing plant mit dem Phone 3 erstmals ein echtes Flaggschiff, das hat man vor ein paar Wochen bestätigt. Wir sprechen wohl über 799 Dollar bzw. sogar 899 Dollar für die Top-Version. Dank Max haben wir jetzt schon das Design der Rückseite.

Optisch keine schöne Rückseite, aber sowas ist subjektiv. Nothing hatte jedenfalls schon schönere Modelle in meinen Augen, mein Problem ist aber vor allem die Optik der Kamera. Das restliche und transparente Design kennt man und gefällt.

Kopfhoerer Headphone Header

Nothing Headphone (1): Kopfhörer wildert preislich in der Premium-Liga

Nothing hat vor ein paar Tagen offiziell verraten, dass man einen ersten Over-Ear-Kopfhörer für 2025 plant. Die Marke, die von…

3. Juni 2025 | Jetzt lesen →

5 Kommentare

   



  1. Jan 🏆
    sagt am

    Schade, dass sich die User die Mühe machen müssen die Bilder mit dem bisher offz. veröffentlichten Material zu vergleichen und nicht die Newsseiten, die nur copy und paste betreiben. Denn dann wäre aufgefallen, dass das hier höchstwahrscheinlich nur ein Prototyp ist und kein finales Design. Vieles ist vergleichsweise undetalliert und einfach gehalten. Vergleiche gibt es sogar unter dem Ursprungs-Tweet.

    Antworten
    1. Max 🔱
      sagt am zu Jan ⇡

      Du meinst das eine YouTube Video? Die Quelle lag schon diverse Male daneben.

      Antworten
  2. Max 🔱
    sagt am

    Schon recht langweilig dafür dass Nothing alle ihre Smartphones so stylish designt haben.

    Antworten
  3. Kurt 🔅
    sagt am

    sieht aus wie ein Smileygesicht. is doch süß?

    Antworten
    1. Matze50 🌀
      sagt am zu Kurt ⇡

      🤣👍🏻

      Antworten

