Ein echtes Flaggschiff: So soll das Nothing Phone 3 aussehen

Nothing plant mit dem Phone 3 erstmals ein echtes Flaggschiff, das hat man vor ein paar Wochen bestätigt. Wir sprechen wohl über 799 Dollar bzw. sogar 899 Dollar für die Top-Version. Dank Max haben wir jetzt schon das Design der Rückseite.

Optisch keine schöne Rückseite, aber sowas ist subjektiv. Nothing hatte jedenfalls schon schönere Modelle in meinen Augen, mein Problem ist aber vor allem die Optik der Kamera. Das restliche und transparente Design kennt man und gefällt.