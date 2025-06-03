Audio

Nothing Headphone (1): Kopfhörer wildert preislich in der Premium-Liga

Nothing hat vor ein paar Tagen offiziell verraten, dass man einen ersten Over-Ear-Kopfhörer für 2025 plant. Die Marke, die von einem ehemaligen OnePlus-Manager geleitet wird, startete mit einem In-Ear-Kopfhörer, dann folgten die Smartphones.

Nothing Headphone (1) kommt im Herbst

Eine bekannte und zuverlässige Quelle namens „MysteryLupin“ hat jetzt bei X die ersten Details verraten. Das Modell heißt Nothing Headphone (1), kommt am 30. September (oder wird an diesem Tag gezeigt) und es gibt Schwarz und Weiß.

Preislich liegt der Kopfhörer bei 299 Dollar, was zwar noch nicht ganz die Liga von Sony und Co. bei Flaggschiff-Modellen ist, aber es ist durchaus gehoben. Man hat aber schon bestätigt, dass die Ausstattung im Highend-Bereich angesiedelt ist.

Highend-Hardware für solche Kopfhörer kann man mittlerweile bequem einkaufen, da mache ich mir keine Sorgen, daher bin ich auf das Design gespannt. Damit hebt sich Nothing gerne ab und ein transparentes Modell wäre doch mal eine Ansage.

