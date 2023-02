Ein neues Pokémon für die Nintendo Switch? Event für nächste Woche bestätigt

Es waren sehr aufregende Monate für Pokémon-Fans, denn es gab viele neue Spiele für die Nintendo Switch und Ende 2022 auch eine neue Generation. Doch wie geht es weiter? Die Pokémon-Switch-Roadmap ist bisher noch komplett leer.

Lange müssen wir aber nicht warten, denn am 27. Februar ist eine Ausgabe von Pokémon Presents geplant. Am kommenden Montag um 15 Uhr deutscher Zeit gibt es also in 20 Minuten mehr Details zu kommenden Pokémon-Spielen. Was genau?

Das will man natürlich noch nicht verraten, aber ich gehe eher von einem neuen Remake und einem DLC für Karmesin und Purpur aus. Ein komplett neues Pokémon mit einer neuen Generation dürfte dann eher 2024 oder noch später erscheinen.

Die nächste Präsentation von #PokemonPresents steht bald an! 🤩 Schaut am 27. Februar um 15:00 Uhr (MEZ) auf unserem offiziellen YouTube-Kanal vorbei für etwa 20 Minuten voller Pokémon-Neuigkeiten. So lässt sich der #PokemonDay 2023 richtig feiern! 🎉 📺 https://t.co/snt2N8P7lx pic.twitter.com/Tl9QioroWf — Pokémon Deutschland (@PokemonDEU) February 21, 2023

