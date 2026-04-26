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Mein Tipp der Woche: Funktionsgewebe Case für das iPhone 17 Pro

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Dieses Case war vor genau vier Monaten schon mein Tipp der Woche und ich habe mir gedacht, dass ich mich nochmal mit einem kleinen Langzeit-Fazit melde. Und meine Meinung hat sich nicht verändert, ich nutze dieses Case bis heute aktiv.

Auch nach vielen Monaten und mit zwei Kindern hat dieses Case nicht nur einen sehr guten Zustand und sieht fast wie neu aus, ich mag bis heute die Optik und vor allem auch die Haptik. Das Case fühlt sich sehr hochwertig an und ist wirklich sehr gut verarbeitet. Die Tasten sind ebenfalls schön und haben gute Druckpunkte.

Für mich ist es eines der besten Cases, die ich je genutzt habe und ich finde es mit knapp 60 Euro weiterhin viel zu teuer, aber es gibt Angebote und mehr als 45 Euro muss man eigentlich nicht zahlen, wenn man Zeit hat und nach Angeboten sucht.

Das ist weiterhin sehr teuer für ein Case, aber ich mag dieses Material lieber als Plastik, Silikon und vor allem Leder. Leder wird ja gerne als Premiummaterial von der Gesellschaft beworben, ich bin kein Fan davon. Neues Leder, ja, aber ich mag dieses abgegriffene nicht, was manche sogar gezielt als Look bei Leder wollen.

Feingewebe bzw. FineWoven war ein großer Reinfall für den Ersatz von Leder bei Apple, Funktionsgewebe bzw. TechWoven ist für mich aber ein ganz großer Hit.

Es ist übrigens das erste Mal nach vielen Jahren, in denen ich das iPhone mehr mit Case als ohne nutze, was verschiedene Gründe hat, aber vor allem die Optik beim Glas und das rutschige Alu waren zwei davon. Und ich mag zwar Silber, dunkle Smartphone finde ich aber immer noch besser, daher auch das schwarze Case.

Ich kann es jedenfalls auch nach vielen Monaten empfehlen, nur schade, dass es Funktionsgewebe nicht für das iPhone 17 gibt, das ist leider exklusiv für das Pro.

Was ist „Mein Tipp der Woche“?

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Hier geht es zur letzten Ausgabe.

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