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backFlip 17/2026: Ford nennt Grund für das überraschende Umdenken

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Die 17. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.

In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.

Diese Woche konnten sich die Beiträge „Ford nennt Grund für das überraschende Umdenken“, „Marken im Fokus: „Man kauft kein Stellantis-Auto““ und „Der elektrische Neustart von Smart ist gescheitert“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.

backFlip-Charts der aktuellen Woche

  1. Ford nennt Grund für das überraschende Umdenken
  2. Marken im Fokus: „Man kauft kein Stellantis-Auto“
  3. Der elektrische Neustart von Smart ist gescheitert
  4. Tesla kündigt neues Elektroauto für Mai 2026 an
  5. Hyundai und Kia reagieren auf das größte Problem ihrer Elektroautos
  6. Apple iPhone 18 Pro: Das sind die vier neuen Farben
  7. Volkswagen zeigt ein ungewöhnliches Elektroauto
  8. Mercedes überrascht mit weiterer Ankündigung zur C-Klasse
  9. Assassin’s Creed: Black Flag Resynced erscheint am 9. Juli 2026
  10. Elektroautos von MG werden bald spürbar teurer

Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.


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