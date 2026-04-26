Mobilität

Volkswagen: Der GTI ist jetzt vollelektrisch

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Volkswagen Id. Gti Concept

Volkswagen hat sich in den letzten Jahren bei den Performance-Brandings mit mehreren Optionen „herumgeschlagen“, doch für die Zukunft hat das Chaos ein Ende, denn man wird sich nun voll und ganz auf GTI als Marke fokussieren.

Es gibt aktuell GTI für Verbrenner, GTE für Hybride, GTD für Diesel und GTX für Elektro, aber GTX wird offiziell eingestellt, der Diesel hat keine große Zukunft und irgendwann war es das auch mit Hybriden in Europa, dann dürfte GTE sterben.

Einen GTI von Volkswagen kennen alle, die sich für solche Autos interessieren, und daher spielt es auch keine Rolle, dass es ursprünglich die Abkürzung für „Gran Turismo Injection“ stand, was natürlich nur mit einem Verbrenner möglich ist.

Es geht nicht nur um Leistung, sondern um das gesamte Fahrerlebnis – um Charakter, Fahrgefühl und eine sehr klare Haltung. Genau dafür steht der GTI bei Volkswagen. Und jetzt hat das Auto alles das, was ein GTI braucht und deshalb nennen wir ihn auch so.

Der erste vollelektrische GTI wird der VW ID Polo GTI sein, danach folgt der VW ID.3 GTI, der den neuen VW ID.3 Neo als Basis nutzt und im Herbst gezeigt wird. Wie es beim VW ID.4 GTX und VW ID.7 GTX weitergeht, ist unklar, denn hier gibt es zwei Elektromotoren. Und einen GTI gab es beim Tiguan und Passat nie offiziell.

Von offizieller Seite hat man zwar gesagt, dass „die sportlichen Varianten der ID. Modelle künftig den Namen GTI tragen werden“, aber ich könnte mir vorstellen, dass die größeren Modelle mit noch mehr Power und zwei Motoren direkt den Weg zu einem elektrischen R gehen, immerhin will man hier ab 2030 vollelektrisch sein.

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20. April 2026 | Jetzt lesen →

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