Elden Ring: Das DLC erreicht den ersten Meilenstein

Elden Ring ist das bisher erfolgreichste Spiel von FromSoftware und kommt auf 25 Millionen verkaufte Einheiten. Vor ein paar Tagen erschien das DLC „Shadow of the Erdtree“ und das kommt in der ersten Woche auf 5 Millionen verkaufte Einheiten.

Der Hype von 2022 konnte also neu entfacht werden, denn mit 40 Euro ist es kein günstiges DLC. Es steckt zwar fast ein vollwertiges Spiel im DLC, so hört man es jedenfalls, aber für eine Erweiterung ist das eben dennoch ein recht hoher Preis.

Ich bin mal gespannt, wo sich das DLC am Ende einpendelt, denn es gab auch recht viel Kritik zum Start. Einige, wie ich, haben sicher abgewartet und geschaut, wie der Schwierigkeitsgrad ist. FromSoftware hat zwar nachgebessert und es einen Hauch leichter gemacht, mich schreckt das dieses Mal jedoch vom Kauf des DLCs ab.

Ich fuchse mich gerne in schwere Spiele, aber die Lebensumstände erlauben das nicht immer und daher schaue ich mir dieses Mal nur das Gameplay zum DLC an.

