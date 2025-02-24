Elden Ring: Ein Film ist offiziell im Gespräch

Unterhaltung

FromSoftware, das Entwicklerstudio hinter Elden Ring, hat schon letzten Sommer angedeutet, dass das Spiel auf der großen Leinwand landen könnte. Jetzt hat sich George R. R. Martin bei IGN geäußert und Gespräche darüber offiziell bestätigt.

Der Buchautor von Game of Thrones war an der Geschichte von Elden Ring beteiligt und hat im Gespräch direkt noch betont, dass es bisher nicht sicher sei. Es klingt allerdings so, als ob aber alle Beteiligten derzeit ein Interesse an einem Film haben.

Einen passenden Filmpartner hätte man jetzt mit Sony und die haben in den letzten Jahren gezeigt, dass sie großes Interesse an Serien- bzw. Filmadaptionen von den bekannten Spielen haben. Wobei ich einen Film rund um Elden Ring skeptisch sehe, das kann funktionieren, aber die Story selbst finde ich für einen Film viel zu komplex.

Wenn man sowas in ca. zwei Stunden ins Kino bringen möchte, dann muss man da ausmisten und dann würden viele (spannende) Details dieser Welt verloren gehen.

Avatar Header

Avatar 3 wird der „emotionalste“ und „beste“ Film von allen

James Cameron hat den dritten Avatar-Film bereits einige Leuten gezeigt, das hat er im Interview mit Stuff bestätigt. Und die…

24. Februar 2025 | Jetzt lesen →

