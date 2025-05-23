Marvel verschiebt die neuen Avengers-Filme

Marvel hat sich gegen das Frühjahr bei den beiden Avengers-Filme entschieden, einige sahen den Start von Avengers: Doomsday am 5. Mai sowieso kritisch, da die Dreharbeiten jetzt erst starteten. Der Film kommt jetzt am 18. Dezember 2026.

Diese Änderung hat auch Einfluss auf Avengers: Secret Wars, auch da bleibt es nicht bei Mai 2027, es wird der 17. Dezember 2027. Deadline berichtet, dass der Grund sehr simpel ist, man will der Produktion eben mehr Zeit für die Filme geben.