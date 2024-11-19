Elden Ring: Sony möchte Entwicklerstudio kaufen

Sony möchte angeblich Kadokawa aus Japan übernehmen, das Unternehmen hat viele Tochterunternehmen, die zu Sony passen würden. Die meisten werden sicher FromSoftware kennen, das Entwicklerstudio hinter Elden Ring und mehr.

Laut Reuters halten die Gespräche noch an, aber ein Deal könnte, wenn man sich einigen kann, in den nächsten Wochen eingetütet werden. Kadokawa ist aber auch bei Film und Animes gut aufgestellt, auch diese Sparte passt also zu Sony.

Sony hat übrigens schon einen Anteil von 14 Prozent bei FromSoftware, damit hätte man weitere 70 Prozent, aber ich glaube nicht, dass es Sony nur um die Spiele des Entwicklerstudios geht, grundsätzlich passt Kadokawa gut zum Unternehmen.