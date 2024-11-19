Gaming

Elden Ring: Sony möchte Entwicklerstudio kaufen

Autor-Bild
Von
| 2 Kommentare
Elden Ring 2024 Header

Sony möchte angeblich Kadokawa aus Japan übernehmen, das Unternehmen hat viele Tochterunternehmen, die zu Sony passen würden. Die meisten werden sicher FromSoftware kennen, das Entwicklerstudio hinter Elden Ring und mehr.

Laut Reuters halten die Gespräche noch an, aber ein Deal könnte, wenn man sich einigen kann, in den nächsten Wochen eingetütet werden. Kadokawa ist aber auch bei Film und Animes gut aufgestellt, auch diese Sparte passt also zu Sony.

Sony hat übrigens schon einen Anteil von 14 Prozent bei FromSoftware, damit hätte man weitere 70 Prozent, aber ich glaube nicht, dass es Sony nur um die Spiele des Entwicklerstudios geht, grundsätzlich passt Kadokawa gut zum Unternehmen.

Playstation 5 Pro Xbox Series X Header

PlayStation 5 (Pro) vs. Xbox Series X im Test: Mein Fazit nach 4 Jahren

Ich habe bei dieser Konsolengeneration einen Vergleich zum Start vor vier Jahren gemacht und irgendwie wurde daraus eine Reihe. Und…

17. November 2024 | Jetzt lesen →

Fehler melden2 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Kurt 🔅
    sagt am

    nein nein nein nein bitte nicht. 🙏🙏

    Antworten
  2. Hazz 💎
    sagt am

    Hoffen wir mal nicht, dass wäre das schlimmste was Den Souls spielen passieren könnte.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Gaming / ...
Weitere Neuigkeiten
Metal Gear Solid Delta Headerbild
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – Launch-Trailer veröffentlicht
in Gaming
Silent Hill F Headerbild
Silent Hill f: Gruseliger Story-Trailer gewährt Einblicke in das Game
in Gaming
Routine: 13 Jahre nach der Ankündigung steht der Releasetermin fest
in Gaming
Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles – Neuer Trailer veröffentlicht
in Gaming
Nothing startet Back to School-Aktion für Smartphones und Audioprodukte
in Schnäppchen
Google Pixel Tablet Querformat
Pixel Tablet: Google stellt die Tablet-Entwicklung erneut ein
in Tablets
Dreame stellt H15 Pro FoamWash und H15S vor
in Smart Home
Samsung stellt Galaxy Tab S10 Lite vor – startet bei 399 Euro
in Tablets
Hue Bridge Pro wird 50 % teurer als das Vorgängermodell
in Smart Home
Unlimited 5G zum Schnäppchenpreis: Mega SIM greift mit neuen Tarifen an
in Tarife | Update