Elektro, Hybrid und EREV: Hyundai hat große Ziele bis 2030

Hyundai hat heute eine neue Strategie namens „Hyundai Way“ vorgestellt, bei der man sich ein durchaus großes Ziel gesetzt hat. Bis 2030 möchte der Konzern, zu dem auch Kia und Genesis gehören, über 5,5 Millionen Autos pro Jahr verkaufen.

Das wäre eine Steigerung von stolzen 30 Prozent im Vergleich zu 2023 und das Ziel ist auch, dass man 2 Millionen Elektroautos pro Jahr (ebenfalls ab 2030) verkauft. Damit das klappt, sind bis Ende des Jahrzehnts derzeit 21 Elektroautos in Planung.

Hyundai setzt auf EREV und Hybrid

Darüber hinaus möchte Hyundai neue EREV-Modelle zeigen, das sind Elektroautos mit einem „Range Extender“ (daher das RE zwischen E und V). Der Fokus wird aber vor allem auf China und den USA liegen und über 900 km Reichweite sind geplant.

Die Hybride dürften auch nicht zu kurz kommen, da soll das Lineup von 7 auf 14 Modelle anwachsen und Genesis steigt mit ein. Und Hyundai möchte mehr Geld in neue Nickel-Mangan-Cobalt-Akkumulatoren und autonomes Fahren stecken.

Hyundai hat ein durchaus großes Ziel

Doch über 5 Millionen Autos sind eine Ansage und vor allem, wenn ein großer Teil davon vollelektrisch sein soll. Wobei ich vermute, dass das Wachstum nur damit möglich sein wird und falls man das Ziel erreicht, dann wird der Anteil der reinen Elektroautos höher sein. Immerhin sprechen wir hier schon über das Jahr 2030.

Hyundai hat die Chance (Transformation der Branche) als alte Automarke aber früh und gut erkannt und genutzt. Jetzt wird sich zeigen, ob das Interesse hoch bleibt.