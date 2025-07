Elektroauto-Ladestationen erobern Globus Baumärkte

Im September 2024 hat der Globus Baumarkt Wetzlar als 50. Standort Ladestationen für Elektrofahrzeuge installiert.

Damit macht das Unternehmen einen weiteren Schritt hin zu einer flächendeckenden Ladeinfrastruktur für seine Kunden. Mehr als die Hälfte aller Globus Baumärkte bieten mittlerweile Schnellladesäulen an, die mit allen gängigen Ladekarten und Apps genutzt werden können. Diese Ladepunkte werden mit „100 Prozent Ökostrom“ betrieben und in Kooperation mit der Pfalzwerke AG weiter ausgebaut.

Globus Baumarkt betreibt an seinen Standorten insgesamt 266 E-Ladepunkte, an Spitzentagen nutzen bereits 660 E-Autos die Ladeinfrastruktur. Das Unternehmen mit Sitz in Völklingen ist einer der größeren Baumarktbetreiber in Deutschland und Luxemburg – mit 90 Märkten, rund 9.000 Mitarbeitern und einem Umsatz von zwei Milliarden Euro.

-->