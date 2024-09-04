Elektroauto-Zulassungen brechen dramatisch ein

Im August 2024 wurden in Deutschland 197.322 Personenkraftwagen (Pkw) neu zugelassen, 27,8 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Es gab Rückgänge in allen Bereichen, aber die Elektroauto-Zulassungen sackten am stärksten ab.

Im vergangenen Monat wurden hierzulande 65,1 Prozent der Neuwagen gewerblich und 34,8 Prozent privat zugelassen, wobei beide Gruppen deutliche Rückgänge verzeichneten. Besonders betroffen waren deutsche Marken wie Smart, Mini und Audi, die alle Rückgänge von mehr als 30 Prozent hinnehmen mussten. Stärkste Marke blieb trotz Verluste jedoch Volkswagen (VW) mit einem Marktanteil von 17,9 Prozent.

Bei den Importmarken zeigte sich ein gemischtes Bild: Während Skoda seine Neuzulassungen stabil halten konnte, verzeichneten andere Marken wie Volvo, Peugeot und Mitsubishi deutliche Zuwächse. Dagegen mussten einige Importmarken wie Fiat, Kia und Hyundai deutliche Rückgänge hinnehmen.

Auch bei den Fahrzeugsegmenten gab es Unterschiede: Nur die obere Mittelklasse und Wohnmobile konnten zulegen, während die volumenstärksten Segmente SUV und Kompaktklasse deutliche Einbußen hinnehmen mussten. Besonders betroffen waren die Minis mit einem Minus von über 70 Prozent.

Minus 68,8 Prozent: Elektroautos brechen dramatisch ein

Die Zulassungen von Elektroautos brachen im August 2024 mit einem Minus von 68,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat drastisch ein. 13,7 Prozent der Neuzulassungen waren Elektro (BEV) Pkw. Andere alternative Antriebe wie Hybridfahrzeuge und Plug-in-Hybride verzeichneten ebenfalls Rückgänge, aber nur leichte.

Benzin- und Diesel-Pkw mussten ebenfalls Rückentwicklungen hinnehmen, während Erdgasfahrzeuge fast vollständig aus den Neuzulassungen verschwanden. Lediglich Flüssiggas-Pkw konnten leicht zulegen. Die durchschnittlichen CO₂-Emissionen stiegen aufgrund dieser Entwicklungen um 23,7 Prozent auf 117,9 g/km.

Der Nutzfahrzeugmarkt war in allen Klassen rückläufig, insbesondere bei den Sattelzugmaschinen mit einem Minus von 69,5 Prozent. Auch die Neuzulassungen von Krafträdern gingen um 5,9 Prozent zurück. Insgesamt wurden im August 243.966 Kraftfahrzeuge und 20.445 Kraftfahrzeuganhänger neu zugelassen, was einem Rückgang von 27,4 Prozent bzw. 8,9 Prozent entspricht.

Ein positives Bild zeigte sich hingegen auf dem Gebrauchtwagenmarkt. Hier stiegen die Verkäufe von Krafträdern, Lastkraftwagen, Kraftomnibussen und Personenkraftwagen, was zu einem Anstieg der Besitzumschreibungen um 1,3 Prozent führte. Lediglich bei den Zugmaschinen und Kraftfahrzeuganhängern waren Rückgänge zu verzeichnen.

Sämtliche Daten findet ihr beim Kraftfahrtbundesamt. Dort sind auch die Tabellen für die Neuzulassungen von Personenkraftwagen im August 2024 nach Marken und Merkmalen abrufbar.