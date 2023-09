Elektroautos von Audi: Das „e-tron“ bleibt erhalten

Audi stellt gerade das Portfolio mit Blick auf die elektrische Zukunft um und wird in den kommenden Jahren gerade Zahlen für Elektroautos und ungerade Zahlen für Verbrenner nutzen. Der kommende Audi Q6 e-tron ist also der elektrische Audi Q5.

Mit dem Audi A6 e-tron wird die Neuauflage des Verbrenners zum Audi A7 und so weiter. Audi ist davon überzeugt, dass das leichter für die Kunden sei, so Oliver Hoffmann im Gespräch mit Autocar. Doch was ist eigentlich mit „e-tron“ am Ende?

Audi hält weiterhin an „e-tron“ fest

Benötigt es das Branding in Zukunft überhaupt noch? Nicht unbedingt, aber es bleibt. Für Audi selbst wird es dann aber auch ein Q6 und nicht unbedingt ein Q6 e-tron sein. Laut Autocar soll dieser Zusatz in den Hintergrund rücken. Aber er bleibt.

Oliver Hoffmann argumentiert auch damit, dass es viele Brandings für Elektroautos auf dem Markt gibt, wie zum Beispiel EQ bei Mercedes oder i bei BMW. Wobei man immer mal wieder hört, dass die ersten Unternehmen über ein Ende nachdenken.

Audi stellt komplett auf Elektroautos um

Audi wird schon ab 2026 keine neuen Verbrenner mehr zeigen. Ich denke, dann gibt es noch eine gewisse Übergangsphase, aber spätestens ab 2033, wenn Audi gar keine Verbrenner mehr verkaufen wird, wäre der Zusatz „e-tron“ eher überflüssig.

Ich persönlich finde diese Brandings zwar okay, aber nicht alle. Den Zusatz „e-tron“ finde ich zum Beispiel nicht so gut, wie das subtile „i“ bei BMW. Doch es bleibt, so Audi. Vorerst. Vermutlich wird es aber irgendwann eher im Hintergrund untergehen.

