Nio präsentiert neuen Elektro-SUV

Nio hat das Portfolio an Elektroautos in China um ein neues Modell erweitert, das eigentlich schon bekannt war, aber vom Markt genommen wurde, da man es jetzt auf die aktuellere Elektro-Plattform umgestellt hat. Es handelt sich um den Nio EC6.

Nio EC6 als sportlicher Elektro-SUV

Der Nio EC6 ist das Coupé-Pendant zum ebenfalls neuen Nio EL6, der derzeit für starkes Wachstum bei Nio sorgt. Ich gehe mal davon aus, dass die sportlichere Version des SUVs da ebenfalls einige Kunden abholen wird, da es viel Power gibt.

Wir blicken auf zwei Elektromotoren mit 360 kW, als fast 500 PS Leistung. Beim Akku kann man zwischen 75 kWh und 100 kWh wählen und natürlich lässt sich der Akku auch hier tauschen. Am Ende ist das alles sehr bekannte Technik von Nio.

Der Nio EC6 kommt quasi mit der gleichen Technik wie der Nio ET5 daher, den ich erst getestet habe. Mit 4,85 Metern ist er aber etwas länger und es ist eben ein SUV und keine Limousine. Bisher wurde der Nio EC6 übrigens nur in China bestätigt.

Da Nio das Portfolio an Elektroautos in Europa derzeit aber sehr zügig ausbaut und die Modelle aus China auch zu uns kommen, würde ich Anfang 2024 mit dem EC6 in Deutschland rechnen. Womöglich bekommt dieser nur einen anderen Namen. Die globale Produktseite des Nio EC6 ist übrigens schon online, dort gibt es mehr Details.

