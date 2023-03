Elektroautos aus Deutschland: Exporte steigen kräftig

Der Export und Import von Elektrofahrzeugen nimmt in Deutschland zu. Im Jahr 2022 wurden rund 500.000 Elektrofahrzeuge im Wert von 24,2 Milliarden Euro exportiert, fast zwei Drittel (+65,2 %) mehr als im Vorjahr. Die wichtigsten Abnehmerländer waren Großbritannien und die USA.

Auch die Produktion von Elektroautos nahm in Deutschland zu: In den ersten drei Quartalen 2022 wurden rund 375.600 Elektroautos im Wert von knapp 16,2 Milliarden Euro hergestellt, ein Plus von 66,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Außerdem stieg auch die Produktion von Autos mit Verbrennungsmotor leicht an, mit insgesamt 1,7 Millionen Verbrennern in den ersten drei Quartalen 2022. Die Exporte von Verbrennungsmotoren blieben dagegen auf Vorjahresniveau, größter Abnehmer war hier China.

Die Automobilindustrie in Deutschland erzielte im Jahr 2022 einen Rekordumsatz von 385,1 Milliarden Euro, was 17,4 Prozent des gesamten Industrieumsatzes in Deutschland entspricht.

Sämtliche Details zu den neuen Zahlen findet ihr beim Statistischen Bundesamt.

