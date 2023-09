Elektroautos von Avatr: Noch eine neuer Hersteller aus China kommt

Die Konkurrenz auf dem Automobilmarkt in Europa wächst und das Tempo zieht so langsam aber sicher richtig an. Mit Avatr macht sich eine weitere Marke bereit, das wird hier allerdings ein bisschen dauern und könnte auch erst 2025 passieren.

Im Rahmen der IAA hat Avatr nicht nur den Avatr 12 vorgestellt, eine passende Limousine für den bereits bekannten SUV (Avatr 11), sondern auch verraten, dass man innerhalb von zwei Jahren in Europa angreifen möchte. So der grobe Plan.

Die beiden Elektroautos wurden übrigens im Studio in München designt und Avatr hat Automotive News Europe auf der Messe verraten, dass auf eine Fabrik bei uns in Europa denkbar sei. Die finalen Pläne für Europa werden noch ausgearbeitet.

Avatr hat Premiummarkt im Auge

Avatr ist ein Unternehmen, welches von CATL, Changan und Huawei ins Leben gerufen wurde, der Fokus liegt auf dem Premiummarkt von Mercedes, Audi und BMW. Es gibt übrigens auch schon globale Produktseiten zu den Elektroautos.

Die Marken aus China versuchen es logischerweise zunächst über das Highend-Segment, da die Gewinnmarge dort besser und das etwas leichter ist. Das werden spannende Jahre, denn diese neue Konkurrenz wird einigen zu schaffen machen.

