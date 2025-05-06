Elektroautos: Preise auf dem Gebrauchtmarkt fallen

Das Argument der hohen Preise für gebrauchte Elektroautos nimmt zunehmend ab, denn die aktuelle Entwicklung zeigt, dass sich Elektroautos und Verbrenner immer mehr annähern. Teilweise gibt es Modelle, die schon in etwa auf einem Level sind.

Martin Weiss, Leiter der DAT Fahrzeugbewertung, spricht laut Automobilwoche von „einem ähnlichen Niveau“ bei den Gebrauchtwagen und es gibt auch ein paar gute Beispiele, wie der Opel Corsa (Electric) oder BMW (i)X3. Und es wird noch besser.

VW ID.3 günstiger als ein VW Golf

Ein VW ID.3 liegt mittlerweile sogar im Schnitt unter den Preisen eines VW Golf. Die Gründe dafür sind vielfältig, aber der Hauptgrund ist ein höherer Wertverlust bei den vollelektrischen Modellen. Nach drei Jahren halbiert sich der Preis hier sogar.

Bei Verbrenner sind es noch recht stabile 62,6 Prozent vom Listenpreis, daher gibt es in der Praxis immer wieder gute Angebote bei Elektroautos. Wobei man dabei auch bedenken sollte, dass hier viele Modelle der ersten Generation dabei sind.

Technisch tut sich bei einem Verbrenner nicht mehr viel, ein aktueller VW ID.3 (und da steht sogar bald eine ganz neue Version an) ist aber eine andere Liga, als eines der ersten Modelle. Julia Riethmüller von mobile.de geht davon aus, dass „sich die Preise von Elektrofahrzeugen und Verbrennern langfristig weiter annähern werden“.

Mit einem großen Ansturm auf gebrauchte Elektroautos rechnen die Experten aber nicht, noch nicht. Ab 2027 (neue Regeln zur CO₂-Bepreisung) ist aber mit einem Ansturm auf Elektroautos zu rechnen. Ab 2026 könnte das Interesse hier wachsen.