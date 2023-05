Elektroautos: Volkswagen will mit neuer Marke in China durchstarten

Die Volkswagen AG präsentierte vor ein paar Tagen den Cupra Tavascan, einen neuen Elektro-SUV, der ebenfalls die MEB-Plattform nutzt. Die Besonderheit: Er wird exklusiv in China gebaut und dann weltweit exportiert. Das neue Elektroauto soll auch in China auf den Markt kommen, aber Volkswagen hat hier andere Pläne.

Man plant laut Automobilwoche eine ganz neue Marke für China, die eine neue Zielgruppe ansprechen soll. Das erste Modell wird wohl der Cupra Tavascan sein, nur eben mit einem anderen Logo. Es ist unklar, warum man nicht Cupra als Marke nimmt, immerhin wäre diese neu für China und sie wächst momentan sehr schnell.

Volkswagen verliert derzeit Marktanteile in China und musste den ersten Platz an BYD im ersten Quartal abgeben, man steht auf dem weltweit größten Automarkt ein bisschen unter Druck, vor allem bei den Elektroautos. Ob es eine neue Marke mit gleicher Technik ändert? In Europa klappt das ganz gut, was man bei Cupra sieht.

