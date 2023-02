Elektroautos von Volvo: Wir befinden uns „vor der Kurve“

Wenn sich ein Markt verändert, dann hat man als alte Marke zwei Optionen: Man wartet ab und holt auf oder man wird ein Teil des Wandels. Diese Frage stellen sich viele Autohersteller, denn die Elektromobilität kommt und es gibt keine Alternative.

Volvo sieht sich als Elektro-Vorreiter

Doch momentan verdienen viele Marken sehr gutes Geld mit Verbrennern und die Eile ist daher oft gar nicht so groß. Volvo befindet sich im Mittelfeld und will ab 2030 ein rein elektrischer Hersteller sein, reine Verbrenner fliegen aber schon ab 2025 aus dem Portfolio. Volvo-Chef Jim Rowan erklärt auch, warum das so ist.

Sobald sich ein eine Branche verändert, und das tut die Automobilbranche derzeit offensichtlich, darf man nicht zu spät investieren. Wer sich nicht vor oder auf der Kurve des Wandels befindet, der läuft Gefahr, dass er nicht mehr aufholen kann.

Volvo ist davon überzeugt, dass man auf einem guten Weg ist. Man stellt derzeit das komplette Portfolio auf Elektroautos um und laut Jim Ryan war Volvo mutig genug (im Vergleich mit einigen Mitbewerbern) diesen Schritt sehr früh zu gehen.

Aktuell liegt der elektrische Anteil beim Umsatz bei 11 Prozent, im Jahr davor waren es noch 4 Prozent und ab 2025 peilt man ca. 50 Prozent an. Dann rechnet Volvo auch damit, dass die Kosten für Elektroautos und Verbrenner auf einem Level sind.

Volvo hat allerdings einen Vorteil: Geely. Der Mutterkonzern aus China hat erkannt, dass dieser Wandel eine Chance ist und man kann auf vorhandene Technik für die Elektroautos zurückgreifen. Der kommende Volvo EX30 ist zum Beispiel im Kern ein Smart #1 und diese Basis wird Geely direkt auch noch bei anderen Marken nutzen.

Konkurrenten wie BMW oder Mercedes haben diese Möglichkeit nicht.

Also ja, Volvo ist in meinen Augen gut vorbereitet, aber man hat a) ein relativ kleines Portfolio an Autos, b) ein sehr teures Portfolio an Autos, c) viele SUVs (gut für Akkus geeignet) und d) (und das ist entscheidend) gibt Geely diese neue Richtung vor.

