Volvo stellt komplettes Portfolio auf Elektroautos um

Volvo will bei der Elektromobilität zügig das eigene Portfolio umstellen und Geely baut die Marke ab sofort komplett um. Bis 2026 sind mindestens 6 Elektroautos bei Volvo geplant und das komplette Portfolio soll auch rein elektrisch erhältlich sein.

Neben dem Volvo EX90, der Anfang 2024 auf den Markt kommt, und dem Volvo EX30, einem neuen und kompakten SUV, ist mehr geplant. Laut Automotive News Europe werden wir auch einen elektrischen XC90 und XC60 in Zukunft sehen.

Was mich aktuell wundert, denn der EX90 ist ja quasi ein XC90, aber vielleicht will Volvo zwei unterschiedliche SUVs in dieser Größe anbieten. Von einem elektrischen XC60 haben wir schon gehört, diese Version steht dann aber wohl erst 2025 an.

Zwei Elektro-Limousinen bei Volvo geplant

Die Quelle spricht auch von einem neuen XC40 (der aber gerade erst aktualisiert wurde) und dann kommen endlich aus Limousinen. Volvo plant wohl auch eine elektrische Version des S60 und S90. Bisher bietet Volvo nur Elektro-SUVs an.

Damit wäre das Portfolio von Volvo komplett – fast. Die V-Modelle, also die Kombis, fehlen noch. Die werden nicht erwähnt, aber ich vermute fast, dass sich Volvo da einigen anderen Marken anschließt und keine elektrischen Kombis geplant hat.

Abgesehen von ein paar Ausnahmen werden wir sowas im Premiumbereich in den kommenden Jahren vermutlich auch nicht sehen. SUVs haben Kombis abgelöst und daher würde es mich nicht wundern, wenn diese Kategorie bei Volvo ausstirbt.

