Elektromobilität wird teurer: MAINGAU Energie erhöht Preise für Autostrom-Tarif

MAINGAU Energie dreht erneut an der Preisschraube seines Autostrom-Tarifs. Das dürfte Elektroautofahrern gar nicht gefallen.

MAINGAU Autostrom ist ein Stromtarif speziell für Elektrofahrzeuge. Angeboten wird der Tarif von MAINGAU Energie, einem Energieversorgungsunternehmen mit Sitz in Obertshausen, Deutschland. Kunden erhalten im Tarif Zugang zu etwa 85.000 Ladepunkte in Deutschland und über 400.000 Ladepunkte in Europa.

Nun informiert MAINGAU Energie seine Kunden über die nächste Preiserhöhung im Autostrom-Tarif. Zuletzt hatte man im September 2020 die Preise erhöht. Ab 1. Mai 2023 müssen Kunden erneut tiefer in die Tasche greifen. Dieser Schritt kommt nicht überraschend.

AC- und DC-Laden wird bei MAINGAU Energie teurer

Zukünftig werden für das AC-Laden 54 Cent pro kWh und für das DC-Laden 64 Cent pro kWh fällig. Wer zusätzlich Stromkunde bei MAINGAU Energie ist, kommt weiterhin etwas günstiger weg, aber auch hier wird es teurer.

Die Preise für das Laden bei Ionity bleiben unverändert. Weiterhin gilt zudem: Es gibt keine lange Vertragslaufzeit und keine Grundgebühr im Tarif.

Zum Vergleich habe ich euch die alten und neuen Preise nachfolgend eingebunden.

