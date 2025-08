Eltern versagen bei Finanzbildung – und Schulen noch mehr

Eine Umfrage von Flatex beleuchtet, inwieweit Kinder in Deutschland durch Elternhaus und Schule auf den Umgang mit Geld und Geldanlagen vorbereitet werden.

Dabei zeigt sich, dass finanzielle Bildung in der Kindheit häufig vernachlässigt wird: 76,31 Prozent der Befragten gaben an, in ihrer Jugend nichts über Geldanlage gelernt zu haben. Dennoch spielen Gespräche in der Familie eine wichtige Rolle, denn 53,47 % geben an, durch Eltern oder Verwandte erstmals mit dem Thema in Berührung gekommen zu sein.

Die praktische Unterstützung durch die Eltern hält sich jedoch in Grenzen. Nur 12,58 % begleiten ihre Kinder bei den ersten Anlagen und 21,32 % regen die Eröffnung eines eigenen Depots an. Gleichzeitig betonen 62 % der Eltern, wie wichtig es ihnen ist, ihren Kindern Finanzwissen zu vermitteln. Allerdings fehlt es häufig an konkreten Maßnahmen und strukturierten Vorgehensweisen.

Schulen verpassen Chance zur finanziellen Bildung

Auch das Bildungssystem nutzt die vorhandenen Potenziale bislang kaum. Nur 11,03 % der Befragten gaben an, in der Schule etwas über Geldanlage gelernt zu haben. Demgegenüber steht der Wunsch von 88,45 %, Finanzthemen wie Sparen, Budgetieren und Anlegen fest im Unterricht zu verankern. Besonders groß ist das Interesse an praxisorientierten Inhalten wie Sparpläne (85,33 %), Altersvorsorge (78,71 %) und Budgetplanung (75,68 %).

Die Umfrage zeigt, dass sowohl Elternhaus als auch Schule wesentliche Beiträge leisten könnten, aber oft hinter ihren Möglichkeiten zurückbleiben. Für eine nachhaltige Finanzbildung bedarf es verstärkter Anstrengungen auf beiden Seiten. Ich persönlich hätte mir gerade in der Schulzeit eine intensivere Beschäftigung mit solchen Themen gewünscht.

