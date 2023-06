EnBW baut neuen Schnellladepark für Elektroautos in Mittelfranken

Das Energieunternehmen EnBW hat mit dem Bau eines neuen Ladeparks für E-Autos in Mittelfranken begonnen.

Spatenstich für den siebten Schnellladepark der EnBW in Bayern. In Aurach, rund eine Stunde östlich von Nürnberg, verdichtet der Energieversorger seine Schnellladeinfrastruktur. Der neue Schnellladepark in Mittelfranken liegt direkt an der Autobahn A6 und ist damit optimal an das Fernverkehrsnetz angebunden. In unmittelbarer Nähe befinden sich ein Bäcker und ein Supermarkt. Voraussichtlich ab August 2023 können Autofahrer hier frische Reichweite laden.

Der neue Schnellladepark in Aurach ist mit 16 HPC-Ladepunkten ausgestattet. Diese ermöglichen eine Ladeleistung von bis zu 300 Kilowatt. Wie alle ihre Standorte betreibt die EnBW auch den neuen Schnellladepark in Franken mit 100 Prozent Ökostrom. Darüber hinaus besitzt der Großstandort in Aurach ein Solardach. Damit wird die vor Ort erzeugte Sonnenenergie am Standort direkt in den Kreislauf des Schnellladeparks eingespeist.

Wie viele andere EnBW Schnellladeparks auch ist der Standort in Aurach modular aufgebaut. Die EnBW kann die Kapazität auf 32 Schnellladepunkte verdoppeln.

Fakten zum EnBW Schnellladepark in Aurach

16 HPC-Ladepunkte mit je bis zu 300 kW Leistung (erweiterbar auf 32 HPC-Ladepunkte)

Solardach mit einer Leistung von ca. 19 kWp (Kilowatt Peak)

Direkte Anbindung an A6 zwischen Nürnberg und Heilbronn

Lage: siehe Google Maps

Bäcker und Supermarkt „in unmittelbarer Nähe“

30.000 EnBW-Schnellladepunkte bis 2030

Bis Ende 2030 rechnet das Energieunternehmen mit einem Gesamtbedarf an 130.000 bis 150.000 Schnellladepunkten in Deutschland. Die EnBW will davon als Betreiberin des mit Abstand größten Schnellladenetzes in Deutschland einen Anteil von rund 30.000 Schnellladepunkten zur Verfügung stellen.

