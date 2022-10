EnBW baut Schnelllader an über 100 Bauhaus-Standorten

In Zukunft wird es sicher normal sein, dass man beim Einkaufen das Elektroauto laden kann, schon heute ist das an vielen Standorten üblich. Und daher hat sich Bauhaus einen Partner für den Ausbau an 106 Standorten gesucht: EnBW.

Bis 2023 sollen bundesweit über 100 Standorte einen High Power Charger (HPC) bekommen, dabei setzt man auf 100 Prozent Ökostrom. Die Zahl der Ladepunkte kann von Bauhaus zu Bauhaus variieren, es sind aber immer Schnelllader.

Der erste Schnelllader am Standort Hamburg-Bergedorf wurde schon diese Woche eröffnet und weitere sollen jetzt zeitnah folgen. Für Bauhaus ist das attraktiv, da sie so mit schnellem Laden werben können und EnBW bekommt attraktive Plätze, die potenzielle Kunden anlocken. Solche Standorte sind für EnBW weiterhin wichtig.

Renault Mégane E-Tech im Test: Ist das ein gutes Elektroauto? Die Testreihe der Elektroautos geht weiter und dieses Mal schauen wir uns den neuen Renault Mégane E-Tech an. Dieser nutzt erstmals die CMF-EV-Plattform und Android Automotive, was ihn für mich zu einem spannenden Elektroauto macht. Mein Fokus liegt wie immer…15. Oktober 2022 JETZT LESEN →

-->