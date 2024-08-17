EnBW eröffnet Schnellladepark zwischen Bremen und Münster

Die EnBW hat an der Autobahn A1 in Niedersachsen eine neue Schnellladestation in Betrieb genommen.

Der Standort liegt strategisch günstig zwischen Bremen und Münster an der Anschlussstelle Holdorf in unmittelbarer Nähe zu verschiedenen Gastronomieangeboten. Hier stehen 14 Schnellladepunkte zur Verfügung, die vollständig mit Ökostrom betrieben werden. Dank einer Ladeleistung von bis zu 300 Kilowatt können Autofahrer in 20 Minuten bis zu 400 Kilometer Reichweite nachladen.

Die EnBW betreibt mit über 5.000 Schnellladepunkten das größte Schnellladenetz in Deutschland und plant, dieses bis 2030 auf rund 30.000 Ladepunkte auszubauen. Das Unternehmen investiert jährlich rund 200 Millionen Euro in den Ausbau.

Fakten zum neuen EnBW-Schnellladepark in Holdorf auf einen Blick

14 HPC-Ladepunkte (High Power Charging) mit bis zu 300 kW Leistung (ohne Überdachung)

Direkte Anbindung an A1 (Anschlussstelle Holdorf)

Gastronomie in unmittelbarer Nähe

