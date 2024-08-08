Mobilität

EnBW-Tochter ChargeHere setzt auf Alpitronic

Die EnBW-Tochter ChargeHere erweitert ihr Angebot als Full-Service-Anbieter für Ladeinfrastruktur in Unternehmen, Parkhäusern und großen Liegenschaften. Neben den bestehenden AC-Ladern bietet das Unternehmen dadurch jetzt auch DC-Schnelllader an.

Neben der eigenen Hardware nimmt ChargeHere ab sofort auch die Schnellladesäulen des Marktführers Alpitronic in sein Sortiment auf. Mit dem zusätzlichen Angebot an Schnellladesäulen bietet ChargeHere seinen Kunden die komplette Bandbreite an Ladeleistungen von 50 bis 400 kW.

ChargeHere setzt als Full-Service-Dienstleister auf eine Kombination aus AC- und DC-Ladelösungen, um den betrieblichen Anforderungen der Unternehmen gerecht zu werden. AC-Ladestationen eignen sich für längere Standzeiten, z. B. für Flottenfahrzeuge über Nacht oder für Mitarbeiter während der Arbeitszeit.

DC-Ladestationen hingegen ermöglichen ein schnelles Laden und sind ideal für Unternehmen, die auf eine schnelle Verfügbarkeit ihrer E-Flotte angewiesen sind. Durch die intelligente Steuerung der Ladevorgänge können Unternehmen bestenfalls ihre Netzauslastung optimieren und die Betriebskosten senken.


