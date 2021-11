EnBW verdichtet Schnellladenetz in Norddeutschland

Die EnBW möchte ihr Schnellladenetz für Elektrofahrzeuge in Norddeutschland verdichten: Das Energieunternehmen baut daher an der Autobahn A2 einen neuen Schnellladepark für E-Autos.

Unmittelbar an der Ausfahrt 37 Lauenau ist der neue Standort geplant. Der Baustart war am 22. Oktober 2021. Die EnBW plant die Inbetriebnahme für den Anfang des kommenden Jahres. In Lauenau stehen Kunden dann 20 HPC-Ladepunkte (High-Power-Charging) zur Verfügung. Sie gehören zur höchsten Leistungsklasse und versorgen E-Autos mit bis zu 300 Kilowatt Energie.

Der Ladepark wird teilweise mit einer Photovoltaik-Anlage überdacht sein. In der Spitze erreicht diese laut EnBW eine Leistung von 18,55 kWp. Damit deckt die EnBW mehr als nur den Eigenbedarf des Ladeparks ab. Überschüssig produzierter Ökostrom des Solardachs fließt in ladende E-Autos oder wird direkt ins angebundene Verteilnetz eingespeist.

Die EnBW betreibt aktuell über 650 Schnellladestandorte und damit nach eigenen Angaben „die meisten in ganz Deutschland“. Aktuell befinden sich acht weitere große Schnellladeparks der EnBW im Bau. Bis 2025 plant das Unternehmen 2.500 Standorte im ganzen Land zu betreiben. Dafür investiert die EnBW jedes Jahr 100 Millionen Euro.

