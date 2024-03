Enotria: The Last Song – Soulslike-Spiel hat ein neues Datum

Über das mediterran-italienisch inspirierte Soulslike Game aus dem Hause Jyamma Games habe ich in den letzten Monaten mehrfach berichtet. Zuletzt war die Veröffentlichung für Mitte Juni geplant, wurde aber aus verständlichen Gründen verschoben, da am selben Tag die Veröffentlichung der Erweiterung „Shadow of the Erdtree“ für Elden Ring geplant ist. Im Rahmen der diesjährigen Future Game Show wurde nun wie angekündigt ein neuer Termin für das Spiel bekannt gegeben.

Enotria: The Last Song: Soulslike auf italienischer Art

Genau zwei Monate später, am 21. August, wird Enotria: The Last Song offiziell über Steam und den Epic Games Store für PC und PlayStation 5 veröffentlicht. Die zuvor angekündigte Veröffentlichung der Xbox-Version wird es nicht geben, man wolle „zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal über die Möglichkeiten entscheiden„. Gründe für die (vorläufige) Einstellung werden nicht genannt.

Das Spiel soll über ein robustes, groß angelegtes RPG-System mit drei Regionen und 100 verschiedenen Gegnertypen verfügen. Nach Angaben des Entwicklerstudios soll die Spielzeit mehr als 40 Stunden betragen, eine Demoversion zum Ausprobieren wird in Kürze zur Verfügung stehen.

Gesichtlich dreht sich alles um ein ewiges Spiel names Canovaccio, das „die Welt in unnatürlicher Stillstand hält“. Man schlüpft in die Rolle eines Helden ohne Maske und muss die mächtigen Autoren besiegen und die Welt vom Stillstand befreien. Die venezianisch anmutenden Masken sollen die Spielmechanik maßgeblich beeinflussen und über bestimmte Fähigkeiten verfügen.

PlayStation 5 Pro: Das plant Sony für Ende 2024 Die Gerüchteküche nimmt so langsam richtig an Fahrt auf und wir haben die ersten Details zu PlayStation 5 Pro, die schon vor dem Launch der PlayStation 5 im Jahr 2019 […]24. März 2024 JETZT LESEN →

-->