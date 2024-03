Enotria: The Last Song will Elden Ring DLC aus dem Weg gehen

Das Spiel Enotria: The Last Song, das mediterran-italienische Soulslike aus dem Hause Jyamma Games, beobachte ich schon eine ganze Weile, zuletzt gab das Entwicklerstudio den offiziellen Releasetermin bekannt.

Bei der Ankündigung hatte ich schon geahnt, dass sich das Spiel verschieben würde, da am 21. Juni auch die Veröffentlichung von „Shadow of the Erdtree“, der großen Erweiterung von Elden Ring, ansteht – diese Befürchtung hat sich nun bewahrheitet.

Das italienische Entwicklerstudio Jyamma Games mit Sitz in Mailand hat nämlich diesen Umstand in der Tat auch bemerkt und hat nun via Discord die Verschiebung des Spiels offiziell bestätigt. Auf humorvolle Weise wurde das Thema auch mit einem Meme über den Kurznachrichtendienst aufgegriffen:

Fate has brought us together, @ELDENRING, We Are No Longer Maidenless#ELDENRING pic.twitter.com/m9LxhiUMq9 — Enotria: The Last Song (@enotriagame) February 21, 2024

Auf der diesjährigen Future Game Show, die am 21. März stattfindet, will man neben einem Gameplay-Trailer auch den neuen Termin für die Veröffentlichung des Spiels bekannt geben. Außerdem will man noch eine „große“ Ankündigung machen. Details werden jedoch nicht genannt.

