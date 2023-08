EQA und EQB: Mercedes frischt Elektroautos auf und enttäuscht dabei

Der EQA machte in diesem Jahr etwa 50 Prozent der Zulassungen aus, er wird mit dem GLA beim KBA gelistet, es ist also kein eigenes Modell. Ähnlich sieht es beim auch EQB aus, wobei dieser 5 Prozentpunkte hinter dem GLB in Deutschland liegt.

Die zwei Elektroautos kommen also ganz gut an und das spürt man auch beim Facelift, welches zwar optisch und im Innenraum ein paar Dinge verändert, aber technisch noch einen Schritt weiter gehen könnte. Vor allem bei der Ladeleistung.

Die Akkus bleiben 66,5 bzw. 70,5 kWh groß, daher tut sich bei der Reichweite nicht so viel, nur beim EQA gibt es 18 km mehr in der Plus-Version. Überschaubar. Und auch die Ladeleistung ist mit 100 kW in dieser Preisklasse doch weit abgeschlagen.

Ja, Mercedes hält die Ladekurve weiterhin gut, aber warum nicht eine Schippe draufpacken und Modelle wie einen VW ID.3 ausstechen? Immerhin schimpft man sich ja Premiummarke. Und an der AC-Wallbox bleibt es ebenfalls bei nur 11 kW.

Das ist als Standard im Konfigurator okay, aber 22 kW kann man da mittlerweile als Option mit Aufpreis auch erwarten. So lassen sich vor allem dann die Gebühren an einer öffentlichen Ladesäule vermeiden, denn wer oft dort lädt, schätzt 22 kW.

Immerhin gibt es jetzt Plug & Charge, aber es geht eben auch erst bei 50.000 Euro los. Und wir allen kennen den Konfigurator von Mercedes, dabei bleibt es nicht. Hier und da ein paar Extras und ein EQB mit mehr Reichweite knackt die 70.000 Euro. Und das ist der aktuelle Preis, das Facelift für Anfang 2024 wird vermutlich teurer.

Preise hat Mercedes-Benz bisher noch keine kommuniziert.

Kann man machen, aber es bleiben am Ende auch umgebaute Verbrenner und so schön ich es finde, dass Mercedes sie anbietet, damit der Markt mehr Auswahl hat, so unattraktiv fällt das Facelift für ein Elektroauto im Jahr 2024 dann doch aus.

