Erste Apple Watch aus Plastik soll 2024 kommen
Wir haben vor ein paar Wochen schon gehört, dass die neue Apple Watch SE, die in diesem Jahr ansteht, aus Plastik sein könnte. Jetzt hat Mark Gurman verraten, dass es „immer wahrscheinlicher“ sei, dass Apple diesen Schritt mit der Watch SE geht.
Apple Watch SE 3 aus Plastik statt Aluminium
Da die neuen Apple-Produkte vermutlich schon in etwa einem Monat vorgestellt werden und die Entscheidungen alle finalisiert sind und die Produktion teilweise bei Apple angelaufen sein dürfte, würde ich das mal als recht sicher für 2024 einstufen.
Plastik wäre günstiger als Aluminium in der Produktion, aber die Frage ist, ob Apple den Preis der Apple Watch SE 3 senkt. Ich vermute eher, dass Apple versucht, die Gewinnmarge zu steigern. Doch werden die Kunden diesen Schritt annehmen?
Ich bin da skeptisch, denn das Apple iPhone 5c kam nicht so gut an und Apple hat dieses Konzept nicht weiter verfolgt. Sollte man den Preis damit aber senken, wenn auch nur über Drittanbieter mit Angeboten, dann könnte das funktionieren.
Genauso wird es am Ende auschauen. Aber die Kunden werden trotzdem blind kaufen.
Nur weil du es nicht kaufen möchtest, heißt es nicht, dass alle die es kaufen, es „blind“ kaufen.
Wer die Watch SE mit Plastik kaufen will, kauft sich die SE. Wer eine normale oder Ultra kaufen will, kauft sich eben die.
Oh je, eine Apple Watch aus Plastik… absolut gammlig.
Ich würde mit dem Urteil noch warten. Meine Garmin ist (unten) auch aus Plastk und nicht gammelig. Die Frage ist doch, wie das Design am Ende aussieht. Vollplastik oder vielleicht ein Materialmix mit Alu etc.?
Es wird die Apple Watch SE. Die normale und Ultra, sind nicht betroffen.