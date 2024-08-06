Erste Apple Watch aus Plastik soll 2024 kommen

Wir haben vor ein paar Wochen schon gehört, dass die neue Apple Watch SE, die in diesem Jahr ansteht, aus Plastik sein könnte. Jetzt hat Mark Gurman verraten, dass es „immer wahrscheinlicher“ sei, dass Apple diesen Schritt mit der Watch SE geht.

Apple Watch SE 3 aus Plastik statt Aluminium

Da die neuen Apple-Produkte vermutlich schon in etwa einem Monat vorgestellt werden und die Entscheidungen alle finalisiert sind und die Produktion teilweise bei Apple angelaufen sein dürfte, würde ich das mal als recht sicher für 2024 einstufen.

Plastik wäre günstiger als Aluminium in der Produktion, aber die Frage ist, ob Apple den Preis der Apple Watch SE 3 senkt. Ich vermute eher, dass Apple versucht, die Gewinnmarge zu steigern. Doch werden die Kunden diesen Schritt annehmen?

Ich bin da skeptisch, denn das Apple iPhone 5c kam nicht so gut an und Apple hat dieses Konzept nicht weiter verfolgt. Sollte man den Preis damit aber senken, wenn auch nur über Drittanbieter mit Angeboten, dann könnte das funktionieren.