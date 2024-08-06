Wearables

Erste Apple Watch aus Plastik soll 2024 kommen

Von
6 Kommentare
Apple Watch Series 8 Detail Header

Wir haben vor ein paar Wochen schon gehört, dass die neue Apple Watch SE, die in diesem Jahr ansteht, aus Plastik sein könnte. Jetzt hat Mark Gurman verraten, dass es „immer wahrscheinlicher“ sei, dass Apple diesen Schritt mit der Watch SE geht.

Apple Watch SE 3 aus Plastik statt Aluminium

Da die neuen Apple-Produkte vermutlich schon in etwa einem Monat vorgestellt werden und die Entscheidungen alle finalisiert sind und die Produktion teilweise bei Apple angelaufen sein dürfte, würde ich das mal als recht sicher für 2024 einstufen.

Plastik wäre günstiger als Aluminium in der Produktion, aber die Frage ist, ob Apple den Preis der Apple Watch SE 3 senkt. Ich vermute eher, dass Apple versucht, die Gewinnmarge zu steigern. Doch werden die Kunden diesen Schritt annehmen?

Ich bin da skeptisch, denn das Apple iPhone 5c kam nicht so gut an und Apple hat dieses Konzept nicht weiter verfolgt. Sollte man den Preis damit aber senken, wenn auch nur über Drittanbieter mit Angeboten, dann könnte das funktionieren.

Apple Ios 18 Siri Intelligence Header

Apple iOS 18 lässt euch „ablenkende Objekte“ ausblenden

Apple veröffentlichte am gestrigen Abend die fünfte Beta von iOS 18 und mit dieser kommt eine neue Funktion für Safari…

6. August 2024 | Jetzt lesen →

  1. Carlo 🔅
    sagt am

    „Ich vermute eher, dass Apple versucht, die Gewinnmarge zu steigern. Doch werden die Kunden diesen Schritt annehmen?“

    Genauso wird es am Ende auschauen. Aber die Kunden werden trotzdem blind kaufen.

    Antworten
    1. Phil29221 🎖
      sagt am zu Carlo ⇡

      Nur weil du es nicht kaufen möchtest, heißt es nicht, dass alle die es kaufen, es „blind“ kaufen.

      Antworten
    2. Alex 🏅
      sagt am zu Carlo ⇡

      Wer die Watch SE mit Plastik kaufen will, kauft sich die SE. Wer eine normale oder Ultra kaufen will, kauft sich eben die.

      Antworten
  2. JonP 🌀
    sagt am

    Oh je, eine Apple Watch aus Plastik… absolut gammlig.

    Antworten
    1. Michael 🏅
      sagt am zu JonP ⇡

      Ich würde mit dem Urteil noch warten. Meine Garmin ist (unten) auch aus Plastk und nicht gammelig. Die Frage ist doch, wie das Design am Ende aussieht. Vollplastik oder vielleicht ein Materialmix mit Alu etc.?

      Antworten
    2. Alex 🏅
      sagt am zu JonP ⇡

      Es wird die Apple Watch SE. Die normale und Ultra, sind nicht betroffen.

      Antworten

