EU-Automarkt: Elektro legt zu, Verbrenner im freien Fall, Tesla halbiert

Im Februar 2025 sind die Pkw-Neuzulassungen in der EU im Vergleich zum Vorjahr um 3 % zurückgegangen. Besonders betroffen waren die großen Märkte Deutschland (-4,6 %), Italien (-6 %) und Frankreich (-3,3 %). Eine Ausnahme bildete Spanien, wo die Neuzulassungen um 8,4 % stiegen. Auch im Jahresvergleich (YOY) gingen die Neuzulassungen um 3,4 % zurück, wobei Deutschland mit -6,4 % den größten Rückgang verzeichnete.

Elektrofahrzeuge gewannen an Marktanteil

Batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) erreichten im Februar 2025 einen Anteil von 15,2 %, ein deutlicher Anstieg gegenüber 11,5 % im Vorjahr. Hybridfahrzeuge blieben mit einem Marktanteil von 35,2 % die bevorzugte Wahl der Verbraucher. Gleichzeitig ging der Marktanteil von Benzin- und Dieselfahrzeugen von 48,5 % auf 38,8 % zurück.

Der Absatz von batterieelektrischen Fahrzeugen stieg um 28,4 Prozent auf 255.489 Einheiten. Insbesondere in Deutschland (+41 %), Belgien (+38 %) und den Niederlanden (+25 %) stiegen die Zulassungen deutlich an. Lediglich Frankreich verzeichnete einen leichten Rückgang um 1,3 %. Auch Hybridfahrzeuge legten kräftig zu (+18,7 %), wobei Frankreich (+51,4 %) und Spanien (+31,5 %) die Wachstumstreiber waren.

Plug-in-Hybride verzeichneten dagegen einen Rückgang von 5 %, hauptsächlich aufgrund starker Einbrüche in Belgien (-65,3 %) und Frankreich (-49,3 %). Ihr Marktanteil sank auf 7,4 %. Dagegen stiegen die Zulassungen von batterieelektrischen Fahrzeugen im Februar um 23,7 Prozent und von Hybridfahrzeugen um 19 Prozent, während Plug-in-Hybride leicht um 1,4 Prozent zurückgingen.

Benzin- und Dieselfahrzeuge verlieren an Bedeutung

Die Neuzulassungen von Benzinern gingen um 20,5 Prozent zurück, wobei Frankreich (-27,5 Prozent) und Deutschland (-24,9 Prozent) die größten Verlierer waren. Die Neuzulassungen von Diesel-Pkw gingen sogar um 28 % zurück, sodass ihr Marktanteil nur noch 9,7 % betrug.

Insgesamt zeigen die Zahlen einen klaren Trend: Während Elektro- und Hybridfahrzeuge deutlich zulegen, verlieren klassische Verbrennungsmotoren immer mehr Marktanteile. Vor allem der Diesel könnte in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung verlieren, während Hybridfahrzeuge als Brückentechnologie an Beliebtheit gewinnen.

Tesla halbiert: die größten Gewinner und Verlierer

An der Spitze der Gewinnerliste steht Alpine, die Luxusmarke von Renault, mit einem Wachstum von 159 % im Februar 2025 im Vergleich zum Vorjahr. Die Marke konnte sich mit leistungsstarken Modellen weiter etablieren. Auch die Renault-Gruppe insgesamt legte kräftig zu (+11,3 %), insbesondere durch das starke Abschneiden der Hauptmarke Renault (+18,7 %).

Ein weiterer großer Gewinner ist SAIC Motor, das chinesische Unternehmen, das mit einem Anstieg von 36,8 % deutlich Marktanteile hinzugewinnt. Auch Cupra, die sportliche Tochter von Seat, zeigt mit 32,9 % Wachstum eine beeindruckende Performance.

Auf der anderen Seite steht Tesla als einer der größten Verlierer, mit einem Rückgang von 47,1 % im Vergleich zu 2024. Die sinkende Nachfrage in Europa deutet darauf hin, dass der Wettbewerb bei Elektroautos härter wird. Auch Jaguar (-50,4 %) und Lancia/Chrysler (-72,3 %) erleben dramatische Einbrüche.

Auch Stellantis, der Mutterkonzern von Peugeot, Fiat, Opel und Citroën, verzeichnet deutliche Verluste (-16,4 %). Besonders hart trifft es Lancia/Chrysler mit einem Rückgang von über 72 %, was die Zukunft der Marke in Europa infrage stellt.

-->