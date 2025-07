EU-Automarkt: Verbrenner verlieren deutlich an Marktanteil

Im ersten Quartal 2025 sind die Pkw-Neuzulassungen in der Europäischen Union im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,9 % zurückgegangen. Im März 2025 wurde ein leichter Rückgang von 0,2 % gegenüber dem Vorjahr verzeichnet. Die Automobilbranche ist weiterhin von einem schwierigen weltwirtschaftlichen Umfeld geprägt. Trotz des Wachstums im Bereich der elektrifizierten Fahrzeuge blieb die Gesamtentwicklung hinter den Erwartungen zurück.

Der Marktanteil batterieelektrischer Fahrzeuge (BEV) stieg im EU-Durchschnitt auf 15,2 Prozent, ausgehend von 12 Prozent im ersten Quartal 2024. Insgesamt wurden 412.997 BEV neu zugelassen. Deutliche Zuwächse verzeichneten Deutschland mit +38,9 %, Belgien mit +29,9 % und die Niederlande mit +7,9 %.

Frankreich verzeichnete dagegen einen Rückgang um 6,6 %. Hybridfahrzeuge legten insgesamt um 20,7 % zu, mit deutlichen Zuwächsen in Frankreich (+47,5 %), Spanien (+36,6 %), Italien (+15,3 %) und Deutschland (+10,5 %). Dies führte zu 964.108 Neuzulassungen in diesem Segment, was einem Marktanteil von 35,5 Prozent entspricht.

Rückgang bei Verbrennern setzt sich fort

Plug-in-Hybridfahrzeuge (PHEV) erreichten einen Marktanteil von 7,6 % nach 7,4 % im Vorjahr. Insgesamt betrug der Zuwachs im ersten Quartal 1,1 %. Treiber dieser Entwicklung waren Deutschland mit +41,8 % und Spanien mit +30,7 %. Im März 2025 lagen die Zuwächse gegenüber dem Vorjahr bei BEVs bei 17,1 %, bei Hybriden bei 23,9 % und bei PHEVs bei 12,4 %.

Im Gegensatz dazu gingen die Neuzulassungen von Benzinern um 20,6 % zurück, wobei die vier größten Märkte folgende Rückgänge verzeichneten: Frankreich (-34,1 %), Deutschland (-26,6 %), Italien (-15,8 %) und Spanien (-9,5 %). Der Marktanteil der Benziner sank auf 28,7 Prozent gegenüber 35,5 Prozent im Vorjahr.

Auch Dieselfahrzeuge verloren deutlich: EU-weit gingen die Neuzulassungen um 27,1 % zurück, der Marktanteil lag nur noch bei 9,5 %. Für März 2025 wurde ein Rückgang von 20,7 % bei Benzinern und 25,5 % bei Dieselfahrzeugen gemeldet.

