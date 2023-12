EU-Neuzulassungen: Elektroauto-Abschwung in Deutschland

Frische Zahlen zeigen: Im November 2023 verzeichnete der EU-Automobilmarkt ein moderates, aber robustes Wachstum von 6,7 %.

Damit setzte sich das Wachstum im sechzehnten Monat in Folge fort. In Deutschland gab es allerdings einen merklichen Abschwung. Während Italien (+16,2 %) und Frankreich (+14 %) deutliche Zuwächse verzeichneten, ging der deutsche Automarkt um 5,7 % zurück. In den ersten elf Monaten des Jahres zusammen genommen stiegen die Pkw-Neuzulassungen um 15,7 Prozent auf knapp zehn Millionen Einheiten, wobei alle EU-Märkte mit Ausnahme Ungarns zulegten.

Im November stieg der Marktanteil der batterieelektrischen Autos auf 16,3 %, gegenüber 15 % im Vorjahr. Hybridautos belegten mit einem Marktanteil von 27,4 % den zweiten Platz, während Benzinautos mit 32,7 % weiterhin an der Spitze lagen.

Die Verkäufe von batteriebetriebenen Elektroautos stiegen EU-weit im November um 16,4 %, verzeichneten aber in Deutschland einen deutlichen Rückgang von 22,5 %. Hybridautos legten um 28,7 Prozent zu, während die Verkäufe von Plug-in-Hybridautos um 22,1 Prozent zurückgingen, so die Automobile Manufacturers’ Association (ACEA).

