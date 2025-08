Exterritorial: Deutscher Thriller stürmt die Netflix-Charts

Der Netflix-Film Havoc mit Tom Hardy, der eine Woche lang die Streaming-Charts anführte, wurde von einem deutschen Thriller abgelöst.

Der neue Spitzenreiter Exterritorial feierte am 30. April 2025 Premiere und konnte sich schnell bei den Netflix-Usern etablieren. Der Film wurde im Vorfeld deutlich weniger beworben als Havoc, scheint aber beim heimischen Publikum sehr gut anzukommen.

Exterritorial handelt von der Elitesoldatin Sara, gespielt von Jeanne Goursaud, die bei einem Besuch im US-Konsulat in Frankfurt ihren Sohn verliert. Als sie den Vorfall meldet, leugnen die Sicherheitskräfte, dass ihr Sohn überhaupt im Gebäude war. Sara macht sich auf eigene Faust auf die Suche und stößt dabei auf eine undurchsichtige Verschwörung, die sich hinter den verschlossenen Türen des Konsulats abspielt.

Netflix beschreibt das Ganze so:

Ein neuer Job in den USA und ein neues Leben fernab schmerzhafter Erinnerungen an ihren Einsatz im Afghanistankrieg: Die ehemalige Elitesoldatin Sara (Jeanne Goursaud) will einen Neuanfang für sich und ihren Sohn Joshua. Doch beim Termin im US-Konsulat in Frankfurt verschwindet Joshua plötzlich und niemand glaubt Sara, dass sie ihn überhaupt dabei hatte.

Sofort beginnt sie, das Konsulat mit militärischer Akribie nach Joshua zu durchkämmen, denn sie ist sich sicher: Eine Verschwörung ist im Gange, ihr Sohn wurde entführt und sie weiß nicht, wer das zu vertuschen versucht und weshalb. Und da die deutsche Polizei auf dem exterritorialen Gebiet der Botschaft keine Befugnisse hat, muss Sara unverzüglich handeln, um Joshua zu finden.

Doch kann sie dem Sicherheitschef des Konsulats (Dougray Scott) vertrauen oder der geheimnisvollen Irina (Lera Abova), die dort festgehalten wird und Sara angeblich helfen möchte? Und kann sich Sara überhaupt auf ihre eigene Wahrnehmung verlassen?