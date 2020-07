Apple iOS 14 und iPadOS 14: Öffentliche Beta ist da

Apple hat soeben die öffentliche Beta von iOS 14 und iPadOS 14 freigegeben. Wer also ein kompatibles iPhone oder iPad besitzt, der kann sich die neue Version von Apple schon jetzt anschauen und einige Monate vor dem Release testen.

Wir haben bereits mit dem Release diese Woche gerechnet, da Apple auf der WWDC 2020 von Juli sprach und diese Woche die zweite Entwickler-Beta kam. Die erste Public Beta entspricht also mal wieder der zweiten Entwickler-Beta.

Wie immer sei aber ganz klar erwähnt, dass man die Beta nicht auf dem Daily Driver installieren sollte. Vor allem nicht die erste Beta. Apple und wir raten dazu, dass man diese Beta wie immer eher auf einem Zweitgerät testen sollte.

Mal schauen, wie viele Beta-Updates es geben wird und was sich so alles tut. Die Zeit bis zur finalen Version ist spannend, da es nicht immer alle Funktionen in das Update schaffen und auch gerne als X.1-Update nachgereicht werden. Außerdem findet man in den Betas gerne Hinweise für kommende Entwicklungen.

Ein Datum für die finale Version von iOS 14 und iPadOS 14 haben wir noch nicht für euch, Apple spricht von Herbst. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass wir die Updates wie immer im September (vermutlich Mitte September) sehen werden.

PS: Die Beta von tvOS 14 und watchOS 7 (erstmals dabei), sowie macOS 11 wird es wohl erst später geben, die wichtigsten Produkte machen heute den Anfang.

