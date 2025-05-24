Fast jeder Dritte kennt seine Handynummer nicht

Laut einer repräsentativen BitKom-Umfrage kennen 64 Prozent der Befragten ihre eigene Mobilfunknummer auswendig.

Rund ein Drittel (34 Prozent) kann sie hingegen nicht auswendig. Besonders unter den 16- bis 29-Jährigen ist die Kenntnis der eigenen Handynummer schwächer ausgeprägt: 42 Prozent dieser Altersgruppe wissen ihre Nummer nicht. Demgegenüber können Nutzer eines Festnetzanschlusses ihre Nummer deutlich häufiger auswendig: 76 Prozent geben an, ihre Festnetznummer zu kennen.

Digitale Abhängigkeit ersetzt Telefonnummern im Gedächtnis.

Der Rückgang des „im Kopf haben“ von Telefonnummern wird auf die Verbreitung digitaler Kontaktverzeichnisse zurückgeführt. Während Telefonnummern früher regelmäßig auswendig gelernt wurden, übernimmt heute meist das Smartphone diese Funktion. Dennoch kann es in bestimmten Situationen, etwa bei Notfällen oder im Ausland, weiterhin hilfreich sein, wichtige Nummern im Gedächtnis zu haben.

Neben der eigenen Nummer merken sich viele Deutsche zumindest die Kontaktdaten von Bekannten: 82 Prozent kennen mindestens eine Telefonnummer von Freunden oder Verwandten. Im Durchschnitt können die Befragten etwa drei fremde Nummern auswendig.

Die Fähigkeit, sich Nummern zu merken, variiert mit dem Alter. So geben Personen ab 65 Jahren an, im Schnitt etwa vier Telefonnummern zu kennen, während der Durchschnitt in der Altersgruppe zwischen 16 und 29 Jahren bei etwa zwei liegt. Trotz der technischen Unterstützung durch Smartphones bleibt also ein gewisses Maß an Erinnerungsleistung in Bezug auf Telefonnummern bestehen, wenn auch zunehmend reduziert.

Ich persönlich kenne meine Handynummer selbstverständlich auswendig, allerdings nutze ich die gleiche Nummer auch bereits seit knapp 26 Jahren. Damals habe ich sie noch von VIAG Interkom mittels des LOOP Prepaid-Tarifs erhalten. Die Älteren unter euch werden sich eventuell erinnern.